Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Eingangstür vom Telefonshop eingeschlagen- Zeugin verjagt Einbrecher

Bünde (ots)

(sls) Mitten in der Nacht zu Samstag (8.7.) wurden eine Anwohnerin der Eschstraße durch einen lauten Knall vom Fernsehen schauen hochgeschreckt. Als sie anschließend gegen 00.45 Uhr auf ihrem Balkon ging, um zu schauen, woher der laute Knall kam, bemerkte sie vier Jugendliche, wie diese vor einem Telefonshop aufhielten. Sie sprach die Jugendlichen direkt lauthals an, so dass sie vom Shop zu fuß in Richtung Auf'm Tie flüchteten. Aus der Ferne konnte sie erkennen, dass die Eingangstür zersplittert war und sie informierte die Polizei. Bei den anschließenden Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Jugendlichen die Eingangstür beschädigten, um in das Geschäft zu gelangen. Hierbei wurden sie von der Zeugin beobachtet und flüchteten. Aus dem Inneren wurde kein Diebesgut mitgenommen, da die Täter gestört wurden. Die vier männlichen Jugendlichen werden mit 14-16 Jahren beschrieben. Einer hatte kurze schwarze Haare und trug einen weißen Pullover. Bei einem zweiten Jugendlichen konnte ein schwarzer Pullover erkannt werden. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen die Hinweise zu dem versuchten Einbruch und den flüchtenden Jugendlichen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

