Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfälle mit Radfahrern- Ärztliche Versorgung erforderlich

Bünde (ots)

(sls) Am Mittwochmorgen (12.7.) mussten Polizeibeamte gleich zwei Unfälle aufnehmen, bei dem Radfahrer verletzt wurden. Gegen 07.50 Uhr wurden die Beamten zunächst zur Osnabrücker Straße gerufen. Dort beabsichtigte eine 52-jährige Skoda-Fahrerin aus Rödinghausen von der Osnabrücker Straße nach rechts in die Werfer Straße einzubiegen. Zum selben Zeitpunkt befand ein 42-jähriger Herforder mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Osnabrücker Straße in Richtung Bruchmühlen. Die Skoda-Fahrer ließ zunächst eine Fußgängerin den kombinierten Geh-/Radweg über die Werfer Straße in Richtung Bünde passieren, übersah jedoch aus Richtung Bünden kommenden Herforder mit seinem Fahrrad. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte und sich im Bereich des Oberkörpers verletzte. Eine Rettungswagenbesatzung verbrachte den Verletzten ins Krankenhaus Bünde. Kurze Zeit später nahmen die Beamten einen Verkehrsunfall auf der Borriestraße im am dortigen Konrad-Adenauer Kreisel auf. Hier kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Ford Fiesta eines 61-Jährigen aus dem Kalletal und einer 59-Jährigen Radfahrerin aus Hüllhorst. Der Ford-Fahrer beabsichtige gegen 9.35 Uhr den Kreisel in Richtung Borriestraße zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr die Hüllhorsterin von der Dünner Straße kommend den Kreisel und wollte die Ausfahrt der Borriestraße über den Radweg in Richtung Lübbecker Straße zu passieren. Der 61-Jährige übersah die Radfahrerin bei Ausfahren in die Borriestraße und touchierte diese mit dem Fahrzeug. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich an Knie und Schulter. Zur ambulanten ärztlichen Behandlung wurde sie ins Bünder Krankenhaus verbracht. An Fahrrad und Pkw entstand geringer Sachschaden. Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung der Unfälle übernommen.

