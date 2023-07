Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auseinandersetzung auf Gehweg- Verletzungen durch Fahrradschloss

Löhne (ots)

(sls) Durch aufmerksame Zeugen wurde am Mittwochnachmittag (11.7.) eine männliche Person beobachtet, die mit einer größeren blutenden Platzwunde auf dem Gehweg der Weihestraße in Richtung Löhner Straße lief. Hinter der verletzten Person befand sich ein Mann, der weiterhin versuchte mit einem schweren Fahrradschloss auf den Geschädigten einzuschlagen. Durch die beiden Zeugen konnte beide streitenden Personen bis zum Eintreffen von Rettungskräften und Polizei auseinandergehalten werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass es im Vorfeld bereits zu Streitigkeiten zwischen 26-jährigen afghanischen Geschädigten aus Löhne und dem 32-jährigen afghanischen Tatverdächtigen ebenfalls aus Löhne gekommen ist. Diese Auseinandersetzungen begannen an der Wohnanschrift des Geschädigten worauf dieser zu Fuß in Richtung Weihestraße lief. Der Tatverdächtige folgte dem 26-Jährigen direkt und schlug mehrfach mit einem stabilen schwarzen Fahrradschloss auf den Kopf ein. Trotz einer großen Platzwunde lief der Geschädigte weiter, bis die Zeugen einschritten. Der 26-Jährige musste zur Behandlung der Kopfverletzungen mit dem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus gebracht werden. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte vor Ort wieder entlassen. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

