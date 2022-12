Polizei Köln

POL-K: 221215-1-K Säugling mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in Klinik eingeliefert - Vater festgenommen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln hat am Mittwochabend (14. Dezember) einen Kölner (19) in Nippes festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, seine 6 Wochen alte Tochter in der gemeinsamen Wohnung so schwere Hirnverletzungen zugeführt zu haben, dass sie in den nächsten Tagen versterben wird. Nach ersten Ermittlungen war er zum Tatzeitpunkt mit dem Säugling alleine in der Wohnung.

Am Dienstagabend hatte er selbst die Rettungskräfte alarmiert und von einem angeblichen Sturzgeschehen berichtet. Nach einer ersten rechtsmedizinischen Untersuchung im Krankenhaus steht der von ihm geschilderte Geschehensablauf zu den diagnostizierten Verletzungen im Widerspruch. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet. Der 19-Jährige soll noch heute einem Haftrichter wegen des dringenden Verdachtes des versuchten Totschlages vorgeführt werden.

Für weitere Auskünfte zum Verfahren steht Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer telefonisch unter der 0221 477- 4271 zur Verfügung. (sw/de)

