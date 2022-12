Polizei Köln

POL-K: 221412-3-K Schwere Verletzungen nach Sturz mit E-Scooter - Blutprobe

Köln (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (14. Dezember) haben Polizisten in Köln-Kalk den Führerschein eines alkoholisierten E-Scooter-Fahrers (31) sichergestellt und ihm eine Blutprobe entnehmen lassen. Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Ein Zeuge (29) hatte den 31-Jährigen mit seinem E-Scooter gegen 1.45 Uhr auf der Kalk-Mülheimer-Straße liegend gefunden und den Notruf gewählt. Ein Atemalkoholtest bei dem E-Scooter Fahrer zeigte rund 1,4 Promille an. (cw/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell