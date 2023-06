POL-LIP: Kalletal. 29-Jähriger betrunken und unter dem Einfluss von Drogen am Steuer.

Lippe (ots) - Ein 65-jähriger Mann aus Wildeshausen (Niedersachsen) fuhr am Sonntagmittag (11.06.2023; 13:45 Uhr) mit seinem Motorrad (Kawasaki) die Köterbergstraße in Fahrtrichtung Falkenhagen entlang. In einer Rechtskurve wurde er aufgrund Fahrfehlers aus der Kurve getragen und stieß gegen einen entgegenkommenden VW Passat, dessen 27-jährige Fahrerin aus Lügde unverletzt blieb. Der Motorradfahrer wurde leicht am ...

