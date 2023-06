POL-LIP: Lügde. Motorradfahrer kollidiert mit VW.

Lippe (ots) - Am Freitag, dem 09.06.2023, gegen 20.13 Uhr, erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht in Horn-Bad Meinberg. In der Mittelstraße 107 wurde ein am Straßenrand geparkter Pkw, VW Passat, Farbe schwarz, beschädigt festgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat ein bislang unbekannter Verursacher in der Vorbeifahrt das o.g. Fahrzeug beschädigt. Im Anschluss entfernte sich ...

