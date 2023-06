Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit Krad - Alleinunfall

Am frühen Sonntagmorgen, dem 11.06.2023, um 04:12 Uhr, erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis von einem Kradunfall - Alleinunfall in Detmold Herberhausen. Unmittelbar vor der Unfallzeit befuhr ein 18-jähriger Kradfahrer mit seinem Krad, Honda, Farbe schwarz, die Barntruper Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts vor einem Streifenwagen der Polizei. An der Einmündung Barntruper Straße / Braker Straße beabsichtigte der 18-jährige Fahrzeugführer nach links in die Braker einzubiegen. Zu diesem Zweck ordnete er sich in den Fahrstreifen für Linksabbieger ein. Nach dem Einbiegen in die Braker Straße beschleunigte der 18-jährige Fahrzeugführer sein Krad ohne erkennbaren Grund. Der Streifenwagen bog ebenfalls in die Braker Straße in Fahrtrichtung Lemgo ein, verlor jedoch den Sichtkontakt zum Krad. In Höhe der Hausnummer 111 stießen die Beamten des Streifenwagens auf das Krad, welches augenscheinlich verunfallt war. Die Unfallstelle erstreckte sich auf über 150 Meter. Der 18-jährige Fahrzeugführer wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten bei dem Verunfallten unmittelbar Maßnahmen der Ersten Hilfe ein. Mittels eines Rettungswagens wurde der 18-jährige einem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt. Die Unfallstelle blieb bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Durchgangsverkehr wurde abgeleitet. Das schwer beschädigte Krad wurde sichergestellt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang gemacht haben oder denen ein entsprechendes Fahrzeug aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

