Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Verkehr

Lippe (ots)

In der Nacht zum Samstag, dem 10.06.2023, gegen 03.18 Uhr, erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht in Lügde Demnach verursachte der Fahrzeugführer eines braunen Skoda Fabia in der Straße Winkhausen 16 und Luisenstraße 1 Kollisionen mit dort geparkten Fahrzeugen. Nach den Kollisionen entfernte sich der Verursacher, ohne die notwendigen Angaben zu seiner Person und seinem Fahrzeug zu machen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die 31-jährige Verursacherin zusammen mit ihrem Fahrzeug im Nahbereich verunfallt angetroffen werden. Dabei wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin leicht verletzt und offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ferner ist sie nicht in dem Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Sie wurde mittels eines Rettungswagens einem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang gemacht haben oder denen ein entsprechendes Fahrzeug aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

