POL-LIP: Lemgo. Betrunkener Radfahrer gestürzt.

Lippe (ots) - An der Einmündung Thusneldastraße/Hermannstraße ereignete sich am Donnerstagabend (08.06.2023) ein Verkehrsunfall, bei dem ein junger Radfahrer verletzt wurde. Eine 84-Jährige aus Detmold fuhr gegen 18:30 Uhr mit ihrem VW Golf auf der vorfahrtsberechtigten Hermannstraße in Richtung Hagensche Straße. Im Einmündungsbereich zur Thusneldastraße prallte ein 11-Jähriger mit seinem Mountainbike in den ...

mehr