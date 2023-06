Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Junger Radler prallt gegen VW Golf.

An der Einmündung Thusneldastraße/Hermannstraße ereignete sich am Donnerstagabend (08.06.2023) ein Verkehrsunfall, bei dem ein junger Radfahrer verletzt wurde. Eine 84-Jährige aus Detmold fuhr gegen 18:30 Uhr mit ihrem VW Golf auf der vorfahrtsberechtigten Hermannstraße in Richtung Hagensche Straße. Im Einmündungsbereich zur Thusneldastraße prallte ein 11-Jähriger mit seinem Mountainbike in den Golf. Der Junge aus Lage war auf der Thusneldastraße in Richtung Hermannstraße unterwegs und konnte nach eigenen Angaben nicht rechtzeitig anhalten, weil die Bremse seines Fahrrads nicht funktionierte. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto stürzte der junge Radfahrer und erlitt leichte Verletzungen, die eine Rettungswagenbesatzung behandelte. Im Anschluss wurde er in die Obhut seines Vaters übergeben.

