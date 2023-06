Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Mann von Unbekannten geschlagen.

Lippe (ots)

Am späten Donnerstagabend (08.06.2023) wurde ein Lemgoer von mehreren unbekannten Männern in der Breiten Straße angegriffen und verletzt. Der 28-Jährige ging gegen 21:45 Uhr mit seinem Rad an einer Shisha-Bar vorbei, als eine Gruppe von Männern diese gerade verließ. Sie warfen dem 28-Jährigen vor, sie beleidigt zu haben, zeigten sich aggressiv und traten gegen sein Rad. Anschließend griffen sie ihn selbst körperlich an, schlugen ihm ins Gesicht und zerrissen seine Kleidung. Der Lemgoer ließ sein Fahrrad zurück, flüchtete in Richtung Waisenhausplatz und verständigte die Polizei. Für die Behandlung seiner leichten Verletzungen, die er aufgrund des Angriffs erlitten hat, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die unbekannten Männer können wie folgt beschrieben werden: ca. 1,70 - 1,90 m groß, dunkler Bart, helle T-Shirts. Einer der Männer sprach arabisch. Ein Zeuge beobachtete, wie die Gruppe zu Fuß in Richtung Regenstorplatz flüchtete. Hinweise zur Körperverletzung nimmt das Kriminalkommissariat 5 telefonisch unter 05222 98180 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell