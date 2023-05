POL-FR: Breisach: Autofahrer verirrt sich in Schulhof

Freiburg (ots) - Breisach - Am Samstag 29.04.2023 geriet eine 82jährige Autofahrerin alleinbeteiligt kurz vor Hochstetten von der B 31 nach rechts in den Grünstreifen und prallte frontal gegen einen Baum. Die Frau wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Am Pkw entstand mit einer Höhe von fünftausend Euro wirtschaftlicher Totalschaden. Medienrückfragen bitte an: ...

