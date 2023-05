POL-FR: Landkreis Waldshut: Zahlreiche Trunkenheitsfahrten

Freiburg (ots) - Mindestens 19 am Straßenrand geparkte Fahrzeuge zerkratzt hat ein bislang Unbekannter am 01.05.2023 in der Badenweilerstraße in Freiburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Sachbeschädigung vermutlich im Zeitraum 10.30 - 12.30 Uhr, zerkratzt wurde jeweils die linke, zur Fahrbahn gerichtete Seite; die Höhe des Sachschadens wird auf ...

