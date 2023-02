Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Kein ruhiges Jahr für die Freiwillige Feuerwehr Iserlohn - Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Bremke

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Zur diesjährigen Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Bremke begrüßten die Aktiven neben Mitgliedern der Ehrenabteilung und Förderern der Freiwilligen Feuerwehr auch den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr, Klaus Knust, den Löschzugführer Mitte, Jörg Sengsmann und den Vorsitzenden des Feuerwehrausschusses, Michael Barth, der im weiteren Verlauf der Sitzung über die Arbeit des Ausschusses berichtete sowie Fragen der Kamerad*innen beantwortete. Nach der Begrüßung durch den Löschgruppenführer, Marc Pelzing, gab Klaus Knust einen Bericht zum zurückliegenden Jahr ab. In diesem Zuge brachte er auch den Dank der Leitung der Feuerwehr für die aktive Zusammenarbeit mit den Freiwilligen und deren Unterstützung zum Ausdruck. Den Tätigkeitsbericht der Löschgruppe für das Jahr 2022 stellten im Anschluss Marc Pelzing und sein Stellvertreter Helmut Unnasch vor. Dabei stellten sie besonders die erheblich gestiegene Zahl der Alarmierungen heraus. Insgesamt wurde die Löschgruppe 181 mal alarmiert. Das Rüstzeug zur erfolgreichen Arbeit für die Iserlohner Bürgerinnen und Bürger erwarben die 30 ehrenamtlichen Kräfte der Bremke durch wöchentliche Übungsdienste an 50 Abenden. Zusätzlich zu diesen Aktivitäten sorgten die Frauen und Männer der Löschgruppe durch die Übernahme von Brandsicherheitswachen dafür, dass die Veranstaltungen im Parktheater und das Schützenfest sowie örtliche Veranstaltungen sicher stattfinden konnten. Außerdem übernahmen die Wehrleute in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Iserlohn den Verleih und den Transport einer Kinderhüpfburg an Vereine, Verbände und ähnliche Einrichtungen, um mit den Einnahmen daraus das Floriansdorf zur Kinderbrandschutzerziehung zu unterstützen. An diesem Abend wurden Noah Sadowski zum Feuerwehrmann ernannt, Ramona Kopplin und Daniel Hartmann zu Hauptfeuerwehrfrau und -mann, Tobias Klemt und Mati Richter zu Unterbrandmeistern befördert. Die Ernennung und die Beförderungen nahm Klaus Knust vor. Wer Interesse an der Arbeit der Löschgruppe Bremke hat und ihre Aktivitäten verfolgen möchte, kann sich darüber unter https://instagram.com/feuerwehr_iserlohn:lg_13_14 informieren.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell