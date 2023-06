Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Verkehrsunfallflucht

Lippe (ots)

Am Freitag, dem 09.06.2023, gegen 20.13 Uhr, erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht in Horn-Bad Meinberg. In der Mittelstraße 107 wurde ein am Straßenrand geparkter Pkw, VW Passat, Farbe schwarz, beschädigt festgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat ein bislang unbekannter Verursacher in der Vorbeifahrt das o.g. Fahrzeug beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne die notwendigen Angaben zu seiner Person und seinem Fahrzeug zu machen. Der Sachschaden an dem beschädigten Fahrzeug beläuft sich auf circa 1000EUR. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang gemacht haben oder denen ein entsprechendes Fahrzeug aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

