POL-LIP: Bad Salzuflen - Trunkenheit im Verkehr - mit Pkw mehrfach überschlagen

Am Freitag, dem 09.06.2023, um 17.05 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zur fraglichen Zeit befuhr die 30-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Pkw, Fiat 500, Farbe weiß, die Salzufler Straße in Fahrtrichtung Wüsten. Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw, sodass sie von der Fahrbahn nach links abkam und sich mehrfach auf einem Acker überschlug. Dabei wurde sie, sowie ihr 34-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Es wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ferner ist sie nicht in dem Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Die verletzten Personen wurden mittels eines Rettungswagens einem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt. Ein Strafverfahren gegen die Verursacherin wurde eingeleitet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

