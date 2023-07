Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Traktor beschädigt entgegenkommenden PKW

Herford (ots)

(um) Das Verkehrskommissariat ermittelt in einer besonderen Verkehrsunfallflucht. Am Mittwoch, gegen 13:40 Uhr, fuhr eine 22-Jährige aus Hiddenhausen in ihrem BMW auf der Laarer Straße. Die junge Frau fuhr in Richtung Vilsendorfer Straße, als ihr in Höhe der Straße In der Landwehr ein großes landwirtschaftliches Fahrzeug entgegenkam. In diesem Moment lenkte sie ihren Wagen an den rechten Fahrbahnrand, um der breiten und kräftigen Zugmaschine die Durchfahrt zu ermöglichen. In diesem Moment beschädigte der Trecker den PKW und es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von mindestens 2.000.- Euro. Der Fahrer des landwirtschaftlichen Gefährts fuhr allerdings einfach weiter und entfernte sich damit unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht in diesem Fall Zeugen des Verkehrsunfalls. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell