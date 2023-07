Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Unbekannte entwenden hochwertige Münzen

Enger (ots)

(jd) Die kurze Abwesenheit der Hauseigentümer nutzten bisher Unbekannte am Freitag (14.7.), um in ein Einfamilienhaus in der Markusgasse einzudringen. Die 65-jährige Bewohnerin verließ ihr Haus gegen 12.00 Uhr und kehrte gemeinsam mit ihrem 67-jährigen Ehemann um 13.30 Uhr zurück. Innerhalb dieses Zeitfensters schlugen der oder die unbekannten Täter augenscheinlich die Terrassentür ein, um in das Haus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach einer ersten Durchsicht wurden Gold- und Silbermünzen im Wert von rund 20.000 Euro entwendet. Ein Zeuge gab gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten an, dass ihm gegen Mittag zwei Personen aufgefallen sind, die sich auffällig langsam in der Markusgasse bewegten und die dortigen Häuser anschauten. Eine dieser Personen ist etwa 45-55 Jahre alt, hat dunkle kurze Haare und trug ein Sakko und blaue Jeans. Die zweite Person trug Jeans und T-Shirt, ist etwa 35-45 Jahre alt und hat ebenfalls dunkle kurze Haare. Ob diese beiden Personen mit dem Einbruch in Verbindung stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Herford bittet daher weitere Zeugen, die Angaben zu diesen beiden Personen machen können oder weitere Hinweise geben können, sich unter 05221/8880 zu melden.

