Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geflüchtet

Weimar (ots)

Der Fahrer eines Pkw BMW war am 11.06.2023 gegen 09:00 Uhr auf dem Weg zu seiner Garage in der Marcel-Paul-Straße. In der Zufahrt zu dem Garagenkomplex kam ihm plötzlich ein Pkw mit der Örtlichkeit nicht angepassten Geschwindigkeit entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 26-jährige nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und touchierte dabei einen Eisenpfosten und einen Baum. Der Ent- gegenkommende entfernte sich unerkannt vom Unfallort. An dem BMW enstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

