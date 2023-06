LPI-J: Vorsicht vor Hunde-Giftköder

Weimar (ots) - Am Freitagabend fuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer auf der L1056 aus Hayn kommend in Richtung Klettbach. Kurz vor der Ortslage Klettbach überholten ihn zwei dahinterfahrende Pkw. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr