LPI-J: Pkw überschlagen, Fahrer verletzt

Weimar (ots) - In der Badegasse in Bad Berka überstiegen unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag einen Gartenzaun. Mit Bedauern musste die 68-jährigen Anwohnerin in den Morgenstunden feststellen, dass ihr Vorgarten verwüstet wurde. Die Blumenkübel der Dame wurden umgeworfen, Pflanzen beschädigt und Solarstäbe aus der Erde herausgerissen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 160 Euro.

