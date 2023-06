LPI-J: Vorgarten verwüstet

Weimar (ots) - Unbekannte Täter drückten in der Nacht zu Samstag in der Belvederer Allee Ecke Helmholtzstraße einen Laternenmast um, so dass der Sockel in Erdhöhe brach und die Laterne auf die Grünfläche fiel. Hierbei wurde auch das Leuchtmittel zerstört. Zu einer Verkehrsbeeinträchtigung kam es nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

