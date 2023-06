Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter nach Ladendiebstahl erwischt

Weimar (ots)

Am Freitagabend führten Beamte der PI Weimar in der Washingtonstraße eine Verkehrskontrolle bei einem Transporter durch, da der Fahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. In dem Fahrzeug befanden sich drei männliche Personen im Alter von 28 bis 35 Jahren. Während der Kontrolle fielen den Beamten im Laderaum des Transporters mehrere schwarze Müllsäcke auf. In diesen befanden sich diverse Werkzeuge, welche original verpackt waren. Ein Kaufnachweis konnte nicht vorgelegt werden. Durch die Preisschilder konnten die Waren einem nahegelegenen Baumarkt zugeordnet werden. Die dortige Prüfung ergab, dass all diese Gegenstände etwa eine Stunde zuvor noch im Markt vorhanden waren und nun fehlen. Das Beutegut im Gesamtwert von 1500 Euro wurde beschlagnahmt. Die drei Täter müssen sich wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls verantworten.

