Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bierflasche ins Gesicht geworfen

Kahla, Jena (ots)

Am Sportplatz in Kahla gerieten Samstagabend ein 20-jähriger und ein 19-jähriger Mann in Streit. Dieser eskalierte, indem der Älter eine Bierflasche dem Jüngeren ins Gesicht warf. Anschließend flüchtete der amtsbekannte Mann nach Hause. Dort konnte er durch Polizeibeamte der PI Saale-Holzland erheblich alkoholisiert angetroffen werden. Ein Alkotest mit ihm ergab stattliche 1,46 Promille. Er muss sich nun wegen Gefährlicher Körperverletzung verantworten. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde durch Rettungskräfte in die Zentrale Notaufnahme nach Jena gebracht.

