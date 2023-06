LPI-J: Heuballen verursacht Verkehrsunfall auf B87

Apolda (ots) - Am Freitag, 09.06.2023 touchierte ein 40jähriger Fahrzeugführer um 22:30 Uhr in Darnstedt beim Ausparken einen geparkten Pkw. Hierbei entstand am parkenden Fahrzeug ein erheblicher Schaden von 1.000 EUR. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

