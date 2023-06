LPI-J: Verkehrsunfall ohne Fahrerlaubnis

Saale-Holzland (ots) - In den Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in einem Mehrfamilienhaus in Großbockedra zu einer Schlägerei zwischen zwei Nachbarn. Der Aggressor begab sich aufgrund eines erheblichen Lärmpegels aus der Wohnung seines Nachbarn zu dessen Wohnungstür, wo er diesen nach Öffnung der Tür sofort angriff. Der nächtliche Musikliebhaber setzte sich zur Wehr, so dass es ihm kurzzeitig gelang die ...

