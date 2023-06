LPI-J: Flüchtiger Drogenkonsument im Innenstadtgebiet

Apolda (ots) - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag hat ein noch Unbekannter den Spiegel eines parkenden Hyundai i40 abgefahren. Das Fahrzeug wurde von seinem Besitzer in der Beethovenstraße in Apolda abgestellt. Als dieser am nächsten Tag zu seinem Auto lief, fand er den beschädigten Spiegel vor. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda unter der Tel.: 03644/541- 0 zu. Rückfragen bitte an: ...

