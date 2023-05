Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag (18.05.2023) zündeten ein bislang unbekannter Täter zwei Gegenstände in einem Außenflur am Leonhardsberg an. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 01.50 Uhr zündete der bislang Unbekannte einen u.a. einen Kinderwagen im Bereich des Außenflurs an und flüchtete anschließend. Ein Anwohner verständigte die Polizei und auch die Feuerwehr, da es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Das Feuer konnte dann durch die eintreffende Polizeistreife gelöscht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.

Ein Anwohner sah in der Zeit von 01.00 Uhr bis 01.30 Uhr eine bislang unbekannte Person, die wie folgt beschrieben wird:

160cm groß, trug einen Rucksack, dunkle Kapuzenjacke

Bereits in der Nacht von Montag (15.05.2023) auf Dienstag zündete ein bislang unbekannter Täter einen im Außenflur stehenden Hocker an und flüchtete. Das Feuer ging selbstständig aus, die Polizei wurde nicht verständigt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell