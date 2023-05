POL Schwaben Nord: Einbruch in Bürogebäude

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag (18.05.2023) entwendeten zwei bislang unbekannte Täter in der Hallstraße gewaltsam Bargeld eines 26-Jährigen. Der 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Gegen 04.00 Uhr ging der 26-Jährige auf der Hallstraße in Richtung Maximilianstraße. Hier griffen ihn zwei bislang unbekannte Täter körperlich an und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Die Täter flohen anschließend in Richtung ...

