POL-DA: Alsbach-Hähnlein/ Sandwiese: Einbruch in Einfamilienhaus

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Alsbach-Hähnlein (ots)

Am Dienstag (20.12.)haben Einbrecher in der Zeit zwischen 7 Uhr und 21.15 Uhr ein Einfamilienhaus in der Hähnleiner Straße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie zunächst versucht, über eine Terrassentür gewaltsam in das Gebäude zu gelangen. Weil dies missglückte, machten sie sich hierauf offenbar an einem Kellerfenster zu schaffen, betraten auf diesem Weg die Räume und flüchteten anschließend, mutmaßlich ohne Beute. Der von ihnen verursachte Schaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Kripo in Darmstadt zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 zu erreichen.

