POL-DA: Griesheim: Dieb im Einkaufsmarkt

Griesheim (ots)

Auf die Geldbörse einer Supermarktkundin hatte es ein noch unbekannter Dieb am Dienstagnachmittag (20.12.) im Nordring abgesehen. Gegen 15 Uhr schnappte sich der Kriminelle die Geldbörse aus der Tasche, die für kurze Zeit unbeobachtet in einem Einkaufswagen lag. Mit der Geldbörse erbeutete der Täter über 300 Euro Bargeld. Das Kommissariat 42 in Griesheim ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06155/83850 entgegen.

