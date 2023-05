Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Raub

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag (18.05.2023) entwendeten zwei bislang unbekannte Täter in der Hallstraße gewaltsam Bargeld eines 26-Jährigen. Der 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 04.00 Uhr ging der 26-Jährige auf der Hallstraße in Richtung Maximilianstraße. Hier griffen ihn zwei bislang unbekannte Täter körperlich an und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Die Täter flohen anschließend in Richtung Konrad-Adenauer-Allee.

Die bislang unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben: Unbekannter Täter 1: Männlich, ca. 25-30 Jahre, 185cm groß, schwarze Haare, dunkler Bart, südländisches Aussehen, weißes T-Shirt Unbekannter Täter 2: Ähnliches Aussehen wie Täter 1

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

