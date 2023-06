LPI-J: Berauscht

Weimar (ots) - Am 08.06.2023 gegen 15:15 Uhr befuhren zwei Pkw die Belvederer Allee in Richtung Marienstraße. Der voraufahrende Fahrer musste verkehrs- bedingt anhalten. Der nachfolgende Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

