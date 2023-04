POL-BO: Unterlassene Hilfeleistung - Gelsenkirchenerin (71) schwer verletzt

Herne (ots) - Vier Einbrecher wurden am Samstagabend (8. April) in Herne durch einen aufmerksamen Nachbarn aufgeschreckt. Die Täter flüchteten, die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen über ein Fenster Zugang in eine Wohnung an der Ludwig-Steil-Straße. Als der couragierte Nachbar (26) die Einbrecher gegen ...

mehr