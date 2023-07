Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Vlotho (ots)

(jd) Ein 48-jähriger Mann aus Porta Westfalica fuhr am Freitag (14.7.), um 19.30 Uhr mit seinem Roller der Marke Aprilla auf dem Zollweg aus Richtung Am Fährhof kommend. An der Kreuzung Zollweg / Weserstraße beabsichtigte er, seine Fahrt geradeaus in Richtung Mindener Straße fortzusetzen. Ihm entgegen kam ein schwarzer BMW, der aus Richtung Mindener Straße kommend an der Kreuzung nach links in die Weserstraße einbog. Statt dem 48-Jährigen die Vorfahrt zu gewähren, bog der bisher unbekannte Fahrer des BMW ab, sodass der Rollerfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Durch die Vollbremsung gelang es ihm zwar, einen Zusammenstoß zu vermeiden, allerdings verlor er die Kontrolle über das Zweirad. Der 48-Jährige stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzung zu. Der männliche, schwarzhaarige Fahrer des schwarzen BMW Coupé hielt zunächst an, setzte seine Fahrt dann jedoch Richtung Bad Oeynhausen fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Im Fahrzeug befand sich eine Beifahrerin mit schwarzen Haaren sowie eine weitere männliche Person auf der Rückbank mit einem Vollbart und schwarzen Haaren. Alle drei Fahrzeuginsassen haben ein südländisches Erscheinungsbild. Weitere Verkehrsteilnehmer, die auf die Kreuzung zufuhren, kümmerten sich zunächst um den verletzten 48-Jährigen. Der Sachschaden an dem Roller liegt bei rund 1200 Euro. Die Polizei bittet den am Unfall beteiligten BMW-Fahrer oder weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder dem gesuchten Fahrer machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell