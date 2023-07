POL-LIP: Blomberg. Parkendes Auto beschädigt und abgehauen.

Lippe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Niedermeiner Straße wurden am Dienstagnachmittag (11.07.2023) ein 70-jähriger Rollerfahrer und sein 67-jähriger Sozius schwerstverletzt. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet der Lagenser, der gegen 15:45 Uhr in Richtung Niedermeinen fuhr, mit seinem Motorroller in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Piaggio-Roller mit dem entgegenkommenden ...

