Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal/Bad Salzuflen. Betrug am Telefon.

Lippe (ots)

Um seine Enkelin vor der der Haft zu bewahren, hat ein Kalletaler am Mittwoch (12.07.2023) vermeintlich eine Kaution an die Staatsanwaltschaft bezahlt. Tatsächlich steckt dahinter jedoch ein Betrug. Eine Frau hatte den Senior angerufen und behauptet, seine Enkelin hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht, er könne sie jedoch mit einer Kaution bei der Staatsanwaltschaft auslösen. Das Geld sollte er einem Boten übergeben. Er traf sich gegen 12 Uhr in der Straße "Am Schierensberg" mit einem Mann und übergab sein Bargeld. Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben: 1,70 - 1, 80 m groß, von schlanker Statur, Brille, bekleidet u.a. mit einer grauen Jacke und einer Schirmmütze.

Auch in Bad Salzuflen kam es kürzlich zu einem erfolgreichen Betrug. Am 3. Juli 2023 (Montag) übergab dort eine Frau nachmittags aufgrund eines Schockanrufs in der Hermannstraße Geld und Schmuck an einen schwarz gekleideten Unbekannten mit dunklen Haaren.

Die Kripo bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf Betrüger geben können, sich beim Kriminalkommissariat 6 zu melden, Telefon 05261 9330.

Die Polizei warnt: Seien Sie skeptisch, wenn am Telefon Geld von Ihnen gefordert wird! Übergeben Sie kein Geld an Unbekannte. Legen Sie bei verdächtigen Anrufen auf und melden Sie sich bei der echten Polizei.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell