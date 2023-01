LPI-G: Zigarettenautomat gesprengt

Altenburger Land (ots) - Hartha: Am 07.01.2023 entwendeten Unbekannte in der Zeit von 13:30 Uhr bis 23:00 Uhr Am Bahnhof zwei LED-Rückfahrscheinwerfer von einem Sattelauflieger. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

mehr