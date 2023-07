Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Von Gabelstapler angefahren.

Lippe (ots)

Eine 46-jährige Augustdorferin wurde am Dienstagmorgen (11.07.2023) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Fußgängerin ging gegen 7:40 Uhr über einen Firmenparkplatz in der Klingenbergstraße, als sie von hinten von einem Gabelstapler angefahren wurde. Der 51-jährige Staplerfahrer, der gerade Europaletten geladen hatte und in der Anlieferzone wendete, übersah die Fußgängerin. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der Stapler wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

