POL-PDWIL: Diebstahl von Ortsschild

Grenderich (ots) - Am Donnerstag, 23.03.2023, nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Hausbewohner aus, um im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 12:50 Uhr in ein Wohnhaus in der Brunnenstraße in Grenderich einzubrechen. Der/die Täter hebelten im rückwärtigen Bereich eine Terrassentür auf, drangen in das Haus ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht ...

