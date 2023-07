POL-LIP: Lage. Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (10./11.07.2023) stiegen Unbekannte in eine Gaststätte in der Engelbert-Kämpfer-Straße ein. Sie stahlen Alkoholika und Energy-Drinks und beschädigten ein Fenster. Hinweise auf Tatverdächtige richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de ...

