Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Celle (ots)

Celle Bergen - Am 04.05.23, gegen 16:15 Uhr, kommt es auf der Kärnerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 9-jähriges Mädchen verletzt wird. Nach ersten Erkenntnissen wollte das Mädchen die Straße an einem Überweg, auf ihren Inlinern, überqueren. Eine 58-jährige Autofahrerin übersieht das Kind und es kommt zum Zusammenstoß. Durch den Sturz wird das Kind am Kopf und an der Hand verletzt. Zur weiteren Untersuchung kommt die 9-jährige in das allgemeine Krankenhaus Celle und verbleibt dort zunächst für eine Nacht zur Überwachung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell