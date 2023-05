Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand einer Doppelgarage

Celle (ots)

Scharnhorst - Um 23:30 Uhr am 02.05.2023 ist es zum Brand einer Doppelgarage in der Straße Hoher Kamp gekommen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr kann ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude verhindert werden. Auf der Garage ist ein Obergeschoss errichtet, dies wird derzeit als Lager genutzt. Durch das Feuer ist ein geschätzter Schaden von 100.000Euro entstanden. Zu Personenschaden ist es nicht gekommen. Die Brandermittler der Polizei Celle haben ihre Arbeit aufgenommen, der Brandort ist beschlagnahmt worden. Die Ermittlungen dauern an.

