Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Geschwindigkeitsmessung im Bereich Wietze

Celle (ots)

Hambühren - Am gestrigen Tage, 03.05.2023 haben die Kollegen/-innen der Polizei Wietze zwischen 07 Uhr und 17 Uhr wechselnd in Jeversen, Ovelgönne, Thören, Winsen und Walle Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei sind insgesamt 21 Verstöße festgestellt worden. Der traurige Rekord ist in Thören aufgestellt worden. Bei erlaubten 50km/h ist der Fahrzeugführer mit 98km/h gemessen worden. Nach Abzug einer Toleranz von 3km/h ist er somit 45km/h zu schnell unterwegs gewesen. Das bedeutet in Zahlen ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, plus Bearbeitungsgebühr, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

