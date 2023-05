Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brandstiftung auf Campingplatz

Celle (ots)

Wienhausen/Nordburg - Wie bereits am 02.05.23 mitgeteilt, ist es am 29.04.23 zu einem Brand auf dem Campingplatz "Zwei Eichen" gekommen. Dabei sind zwei Mobilwohnheime, ein Carport und ein Schuppen zerstört worden. Im Rahmen der Ermittlungen hat sich nun der Verdacht erhärtet, dass hier Brandstiftung vorliegen könnte. Aus diesem Grund ermittelt die Staatsanwaltschaft Lüneburg - Zweigstelle Celle - gemeinsam mit der Polizei Celle jetzt wegen besonders schwerer Brandstiftung. In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeugen gebeten sich an die Polizei Celle unter 05141/277 0 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell