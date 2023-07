Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täter bei Einbruch beobachtet- Getränke als Diebesgut mitgenommen

Löhne (ots)

(sls) Anhand von Videoaufzeichnungen konnte ermittelt werden, dass eine bislang unbekannte Person in der Nacht zu Dienstag (18.7.) in ein Bierhäuschen vor der Werretalhalle an der Alten Bünder Straße in Löhne einbrach. Das Häuschen wurde am Sonntag (16.7.) noch ordnungsgemäß verschlossen. Gegen 03.38 Uhr näherte sich der Täter dem Verkaufshäuschen und rollte eine Überdachungsfolie herunter. Anschließend gelangte der Täter in das Häuschen und entwendete Kisten Bier und Cola im Wert von mehreren hundert Euro. Die genaue Anzahl des Diebesgutes muss noch ermittelt werden. Das Diebesgut befand sich in einem Kühlschrank und Lagerraum. Anschließend flüchtete der Täter bislang unerkannt aus dem Bereich des Tatortes. Die Kriminalpolizei hat mit der genauen Auswertung des Videomaterials begonnen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können. Es besteht der Verdacht, dass das Diebesgut möglicher Weise auch mit einem Fahrzeug abtransportiert werden musste. Wer Angaben machen kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

