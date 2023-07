Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte gehen Mercedes an

Bünde (ots)

(jd) Dem Inhaber einer Autowerkstatt an der Gerhart-Hauptmann-Straße fielen am Dienstag (18.7.) Beschädigungen an einem Fahrzeug auf seinem Firmengelände auf. Der oder die unbekannten Täter haben augenscheinlich vier so genannte Sacco-Bretter an einem Mercedes demontiert. Die Seitenschutzleisten haben einen Wert von rund 3000 Euro. Das Fahrzeug, das einem 64-jährigen Hamburger gehört, war am Vorabend auf dem Werkstattgelände abgestellt worden. Der Tatzeitraum kann daher auf die Zeit zwischen Montag, 18.00 Uhr und Dienstag, 9.00 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die in dieser Zeit im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

