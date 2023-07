Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: volles Programm durch Fahrzeugführer

Steinbach am Glan (ots)

In der Nacht auf Donnerstag wird durch eine Polizeistreife ein auffäl-lig fahrendes Fahrzeug festgestellt und kontrolliert. Beim 33jährigen Fahrer des Fahrzeugs konnten deutliche Anzeichen festgestellt werden, die auf eine Fahruntüchtigkeit schließen lassen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Ein durchgeführter Drogentest schlug positiv auf Amphetamine an. Zudem stellte sich während der Kontrolle heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiter waren an dem geführten PKW Kennzeichen angebracht, die nicht auf besagten PKW zugelassen waren. Eine Überprüfung ergab, dass die Kennzeichen zuvor im Rahmen eines Diebstahls entwendet wurden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Führen eines Kraftfahrzeugs Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eröffnet. |pikus

