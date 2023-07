POL-PDKL: Leitpfosten umgefahren Zeugen gesucht

Oberndorf (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße zwei Elektrofahrräder gestohlen. Es handelte sich um ein silberfarbenes E-Bike von "Riese & Müller" und ein schwarzes E-Bike von "Telefunken" mit weißen und blauen Aufklebern. Die beiden Räder standen an einem Treppenaufgang im Hinterhof des Anwesens und waren an den Rahmen ...

mehr